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Названо средство, которое избавит от домашних муравьев и тараканов

Pravda.Ru: смесь из спирта и гвоздики избавит от домашних муравьев и тараканов
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Unsplash

Смесь на основе спирта и гвоздики поможет избавиться от домашних муравьев и тараканов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Специалисты посоветовали взять 20 г гвоздики и добавить ее к 1 л воды. Полученному раствору нужно дать настояться неделю, после чего смочить им тряпку и протереть пол.

Россиянам напомнили, что домашние муравьи чаще всего появляются на кухне. Они могут переносить вредные микроорганизмы, способные вызвать заболевания, и загрязнять продукты.

«Тараканы, особенно те, что обитают в канализации и трубах, такие как американский таракан, также представляют угрозу. Они могут переносить опасные болезни, что делает их присутствие в доме особенно опасным», — добавили в сообщении.

Биолог, энтомолог Роман Хряпин до этого говорил, что специальные отравленные приманки, которые продаются в магазинах, помогут бороться с муравьями на дачном участке. По его словам, такой способ позволит избавиться от насекомых примерно через месяц после начала применения.

Ранее дачникам рассказали, как бороться со слизнями на участке.

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