На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы правила, которые избавят от тараканов в квартире

Pravda.Ru: регулярная уборка избавит от тараканов в квартире
true
true
true
close
Shutterstock

Устранение источников привлечения тараканов поможет избавиться от них в квартире. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, важно регулярно убираться, хранить продукты в герметичных упаковках, мусор — в закрытых контейнерах. Помимо этого, важно устранить трещины и щели, через которые могут проникать насекомые, а также использовать средства для их устранения. Если это не поможет, можно обратиться к специалистам, которые проведут профессиональную дезинсекцию.

«Иногда проблема кроется в более сложных аспектах — например, в конструкции здания или в проблемах с вентиляцией и канализацией», — отметили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что смесь на основе спирта и гвоздики поможет избавиться от домашних муравьев и тараканов. Специалисты посоветовали взять 20 г гвоздики и добавить ее к 1 л воды. Полученному раствору нужно дать настояться неделю, после чего смочить им тряпку и протереть пол. Россиянам напомнили, что тараканы могут переносить опасные болезни, что делает их присутствие в доме особенно опасным.

Ранее сообщалось, что россиянка травила дома тараканов и попала в больницу с инсультом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами