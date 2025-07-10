Названы правила, которые избавят от тараканов в квартире

Устранение источников привлечения тараканов поможет избавиться от них в квартире. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, важно регулярно убираться, хранить продукты в герметичных упаковках, мусор — в закрытых контейнерах. Помимо этого, важно устранить трещины и щели, через которые могут проникать насекомые, а также использовать средства для их устранения. Если это не поможет, можно обратиться к специалистам, которые проведут профессиональную дезинсекцию.

«Иногда проблема кроется в более сложных аспектах — например, в конструкции здания или в проблемах с вентиляцией и канализацией», — отметили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что смесь на основе спирта и гвоздики поможет избавиться от домашних муравьев и тараканов. Специалисты посоветовали взять 20 г гвоздики и добавить ее к 1 л воды. Полученному раствору нужно дать настояться неделю, после чего смочить им тряпку и протереть пол. Россиянам напомнили, что тараканы могут переносить опасные болезни, что делает их присутствие в доме особенно опасным.

Ранее сообщалось, что россиянка травила дома тараканов и попала в больницу с инсультом.