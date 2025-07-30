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В Ленобласти прохожие нашли на улице оставленного пьяной матерью двухлетнего ребенка

В Ленобласти женщину задержали за оставление двухлетней дочери на улице
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Depositphotos

Жительница Ленобласти стала фигуранткой уголовного дела, оставив ребенка на улице. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Киришах. На улице строителей прохожие обратили внимание на коляску, рядом с которой не было взрослых. Внутри лежала девочка лет двух-трех на вид. Обеспокоенные люди вызвали полицию.

Позже выяснилось, что матерью ребенка является 30-летняя местная жительница. По данным портала, в этот день женщина употребляла алкогольные напитки. Выпив, она оставила двухлетнюю дочь на улице и ушла домой.

«На нее завели уголовное дело за оставление ребенка в опасности», – сообщается в публикации.

На данный момент петербурженка находится под подпиской о невыезде.

До этого в Нижнем Тагиле завершили расследование дела другой матери, которая также оставила мальчика на улице. Женщина родила его и бросила на лавочке возле дома. Инцидент произошел в холодное время года, и она понимала, что сын может не выжить. Ребенка спас местный житель.

Ранее в Петербурге женщина бросила младенца одного в центре и получила 300 часов работ.

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