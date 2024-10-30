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В Петербурге женщина бросила младенца одного в центре и получила 300 часов работ

В Петербурге бросившую младенца женщину приговорили к обязательным работам

В Петербурге суд вынес приговор женщине, которая оставила ребенка на асфальте у дома. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, иностранка родила мальчика в роддоме, затем в тот же день ушла из него без разрешения врачей. После этого подозреваемая оставила младенца на асфальте около дома на набережной канала Грибоедова.

В отношении женщины возбудили дело, сама фигурантка призналась в содеянном. Известно, что у нее на иждивении находятся два ребенка, она вдова. До инцидента не привлекалась к ответственности.

Суд счел ее поступок преступлением небольшой тяжести и признал иностранку виновной, приговорив к обязательным работам сроком на 300 часов.

До этого в Липецке у матери изъяли сына после агрессивного поведения в магазине. Россиянка выдернула коляску из-под ног у ребенка, и он ударился головой о пол. После этого мальчика швырнули в корзину для продуктов.

Ранее мать из Курска сдавила младенцу горло поясом из-за страха не справиться с воспитанием.

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