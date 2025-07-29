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В Архангельской области жесткий удар мотоциклиста попал на камеру

В Архангельской области на видео попало, как мотоциклист отлетел от удара авто
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В городе Вельске Архангельской области мотоциклист врезался в проезжающую машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангельск №1».

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел автомобильную аварию на видео. На кадрах видно, как мотоциклист врезается в автомобиль, который поворачивает налево. От удара человек вылетает с проезжей части.

По информации канала, мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью. Водителю машины медики оказали помощь на месте.

До этого сообщалось, что в Москве женщина на мотоцикле отлетела, ударившись об иномарку. На опубликованных в сети кадрах видно, как два мотоцикла едут по проезжей части, в этот момент один из них врезается в автомобиль, по словам автора видео, в Mercedes. От удара женщина отлетает на середину дороги, и к ней подбегают очевидцы.

Кроме того, в республике Татарстане большегруз столкнулся с Lada.

Ранее реакция москвичей, попавших в жесткое ДТП на МКАД, попала на видео.

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