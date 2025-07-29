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«Сгорел дотла»: мотоцикл с приморцем вспыхнул на ходу и попал на видео

Во Владивостоке на видео попал мотоцикл, вспыхнувший на соревнованиях по спидвею
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Во Владивостоке во время соревнований загорелся мотоцикл. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Мотоцикл гонщика команды «Восток» вспыхнул в разгар соревнований. На кадрах видно, как судьи собственными силами тушат загоревшегося железного коня» — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На записи слышно, как человек просит людей отойти от горящего транспорта. В этот момент к мотоциклу подбегает пожарный.

По информации канала, вспыхнувший транспорт сгорел дотла.

До этого сообщалось, что в Москве ночью сгорели два автомобиля на парковке. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как горят две припаркованные машины. На записи также заметно, что на место возгорания прибыли спасатели.

По словам очевидцев, сначала все было спокойно, но после прогремели три взрыва, а у автомобилей на парковке сработала сигнализация.

Ранее во Владивостоке неуправляемая Toyota уехала без водителя и устроила ДТП.

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