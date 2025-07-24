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Женщина во время прогулки по пляжу нашла зуб доисторического существа

Daily Mail: американка нашла зуб мегалодона, гуляя по пляжу
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В США женщина во время прогулки по пляжу нашла зуб доисторического существа, пишет Daily Mail.

Прогулка 26-летней Николь Меркури по западному побережью Флориды обернулась сенсацией — женщина обнаружила на пляже отлично сохранившийся зуб доисторической акулы мегалодона. По ее словам, треугольный объект частично торчал из песка.

Эксперты подтверждают, что зуб, судя по размеру и форме, действительно может принадлежать мегалодону — гигантской акуле, жившей от 23 до 3,6 миллиона лет назад. Эти хищники достигали до 18 метров в длину и обладали силой укуса, способной раздавить автомобиль.

Николь занимается поиском окаменелостей с детства, с тех пор как начала гулять по пляжу со своим отцом. За последние годы она собрала более 100 акульих зубов, а в 2024 году нашла свой первый целый зуб мегалодона. Последняя находка стала уже второй в её коллекции.

Хотя точное место находки она не раскрывает, Меркури утверждает, что успех — это не только удача, но и результат часов наблюдений, анализа геологических особенностей и участия в онлайн-сообществах, где коллекционеры обмениваются опытом.

«Это как держать время в руках. Каждая находка напоминает о том, насколько древен и удивителен мир, в котором мы живем», — говорит Николь.

Ранее найденный в Аргентине череп поставил ученых в тупик.

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