В Северо-Курильском районе введен режим ЧС

ТАСС: после землетрясения в Северо-Курильском районе ввели режим ЧС

В Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения и цунами введен режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«В Северо-Курильском районе, где сегодня произошло землетрясение и цунами, введен режим ЧС. В Северо-Курильском районе проживают 2 400 человек. Жителей эвакуировали, серьезных разрушений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) 30 июля. Эпицентр находился в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км.

Землетрясение стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Власти объявили угрозу цунами, были зафиксированы волны высотой 4 м.

Власти России и соседней Японии призвали жителей покинуть прибрежную зону.

Также стало известно, что международный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) не получил серьезных повреждений в результате землетрясения.

Ранее жителей Чили предупредили об угрозе цунами после землетрясения на Камчатке.