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Аэропорт на Камчатке работает в штатном режиме после землетрясения

Главный аэропорт Камчатки Елизово продолжает работу после землетрясения
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Валерия Косилова/ТАСС

Международный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) не получил серьезных повреждений в результате землетрясения, произошедшего утром 30 июля. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В компании отметили, что взлетно-посадочная полоса, перрон и рулежные дорожки остались в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации. Полеты выполняются по расписанию. В аэропорту напомнили, что он спроектирован с учетом сейсмической активности до 10 баллов.

Во время подземных толчков была организована кратковременная эвакуация пассажиров из зала ожидания. Позднее терминал возобновил работу в обычном режиме. По информации аэропорта, зафиксированы лишь незначительные повреждения отделки, включая потолочные панели. Один человек получил травму, но ему оказали медицинскую помощь.

Землетрясение у побережья Камчатки утром 30 июля стало самым мощным с 1952 года — его магнитуда, по разным оценкам, достигла 8,7. В регионе зафиксирована серия афтершоков, а также увеличилось количество вызовов скорой помощи. Частично обрушился фасад одного из детских садов в Петропавловске-Камчатском. Власти организовали координационный штаб.

Волна цунами высотой до 30 см достигла Японии, а в Сахалинской области были подтоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.

Ранее жителей Чили предупредили об угрозе цунами после землетрясения на Камчатке.

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