После землетрясения на Камчатке начал действовать региональный штаб

После мощного землетрясения на Камчатке на полуострове развернут региональный штаб. Об этом сообщает правительство Камчатского края.

Штаб был развернут по поручению губернатора региона Владимира Солодова. Его специалисты координируют действия всех служб и организаций, которые ответственны за обеспечение безопасности и оказание помощи населению.

На Сахалине областная прокуратура открыла горячую линию для жителей Курильских островов, где, как и на Камчатке, произошло землетрясение.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 по местному времени (2:24 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет онлайн-‑трансляцию событий на Дальнем Востоке.

Ранее на Курилах цунами смыло лагерь экспедиции РГО.