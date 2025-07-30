В Сахалинской области открыли горячую линию после землетрясения

Прокуратура Сахалинской области открыла горячую линию для жителей Курильских островов, где, как и на Камчатке, произошло землетрясение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По поручению прокурора Сахалинской области организован контроль за соблюдением прав жителей Курильских островов в связи с произошедшим землетрясением и угрозой цунами», — отмечается в сообщении.

По телефону 27-72-01 принимаются звонки, связанные с «оказанием людям медицинской и иной помощи, оценкой поврежденного имущества, размещением граждан в пунктах временного пребывания».

В результате цунами, которое обрушилось на Курильские острова, приливной волной был смыт лагерь экспедиции Русского географического общества (РГО) на острове Шумшу.

30 июля губернатор региона Валерий Лимаренко заявил, что землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске. В связи с произошедшим была объявлена угроза цунами и началась эвакуация жителей из потенциально опасной зоны на возвышенности. По его словам, экстренные службы работают в усиленном режиме, ситуация находится под контролем. Он подчеркнул, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и оперативного восстановления нормальной жизнедеятельности.

Ранее на Сахалине раскрыли последствия мощного землетрясения.