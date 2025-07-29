Первый авиарейс из Пхеньяна приземлился в Москве

В Шереметьево приземлился первый прямой авиарейс из Пхеньяна

Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

Перелет осуществляет авиакомпания Nordwind на самолете Boeing 777-200ER. Время перелета составило около 8 часов.

28 июля в столице КНДР Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы. В международном аэропорту Сунан российской делегацией во главе с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, который возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран, и членам экипажа в торжественной обстановке вручили цветы.

Вылетевший из Шереметьево Boeing 777-200ER находился в пути около восьми часов. Во время полета все объявления делались на русском и корейском языках.

Ранее первые российские туристы рассказали об отдыхе в КНДР.