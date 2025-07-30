Ученый спрогнозировал «погодные качели» в августе на юге РФ

Доктор биологических наук, сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата университета «Сириус» Павел Силкин сообщил, что в августе в регионах юга России аномальная жара будет сменяться грозами, что может привести к «погодным качелям» в течение месяца. Об этом ученый рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, температура на юге России плавно снизится к середине августа, однако при этом сохранятся комфортные для летнего отдыха тропические ночи.

В последние дни юг РФ переживает период аномальной жары, обусловленный мощным малооблачным антициклоном. Ученый пояснил, что его действие усиливается воздушными массами, поступающими из жарких районов Северной Африки. Данный атмосферный блок препятствует проникновению прохладных воздушных масс на юг, при этом обеспечивая чистое безоблачное небо, что приводит к интенсивному прогреву приземного слоя воздуха и поверхностных вод Черного моря. В результате температура в Краснодарском крае, например, приближается к 40°C, что на несколько градусов превышает климатическую норму.

«Ожидается, что август на юге России станет месяцем «погодных качелей»: аномальная жара, 30–35°C, будет чередоваться с освежающими грозами, принося временное облегчение, но повышая влажность. К 10–15 августа температура плавно снизится до 27–29°C днем, однако тропические ночи (23°C) сохранятся, что для летнего отдыха, конечно же, хорошо», — сказал Силкин.

По словам ученого, возникновение блокирующих антициклонов связывают с глобальным потеплением. Устойчивость этих антициклонов, в свою очередь, усиливают географические особенности юга: горная система Кавказа замедляет движение антициклона, что приводит к температурным аномалиям.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в нескольких федеральных округах Российской Федерации ожидается аномально жаркая погода.

В ОП прокомментировали возможность введения в России сиесты в жару.