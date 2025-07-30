На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ОП прокомментировали возможность введения в России сиесты в жару

ОП РФ: власти вряд ли смогут объявлять сиесту в периоды экстремальной жары
close
Depositphotos

Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по экологии и устойчивому развитию Владимир Лифантьев выразил мнение, что российские власти вряд ли смогут законодательно ввести «сиесту» или повсеместный дистанционный режим работы в периоды экстремальной жары. Однако он отметил, что компаниям следует сделать удаленную работу частью своей корпоративной культуры в подобных ситуациях, сообщает ТАСС.

Лифантьев отметил, что, говоря о введении условной «сиесты» или переводе на домашний тип работы, необходимо понимать, что это не может быть законодательным актом, так как это не подходит для огромного числа сотрудников. Он добавил, что в России существует большое количество предприятий непрерывного цикла производства, а также такие профессии, как врачи, которые продолжают работать и в 30, и в 35 градусов жары.

Лифантьев также привел в пример передвижение по городу на общественном транспорте в 30-градусную жару, отметив, что это может негативно сказаться на здоровье некоторых людей.

Эксперт объяснил, что в России есть некоторые регионы с резко континентальным климатом, где годовой перепад температуры может составлять от плюс 40 до минус 40 градусов, и это оказывает негативное влияние на вегетососудистую систему человека, поэтому в это время нужно себя беречь. Он также отметил, что в жару у служб скорой помощи всегда много работы из-за гипертонических кризов у населения.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни на территории нескольких федеральных округов страны прогнозируется аномально жаркая погода. При этом температурные показатели, по его словам, превысят многолетние климатические нормы на 6–10 градусов.

Ранее фитнес-эксперт рассказал, как тренироваться в жару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами