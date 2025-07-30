В ОП прокомментировали возможность введения в России сиесты в жару

Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по экологии и устойчивому развитию Владимир Лифантьев выразил мнение, что российские власти вряд ли смогут законодательно ввести «сиесту» или повсеместный дистанционный режим работы в периоды экстремальной жары. Однако он отметил, что компаниям следует сделать удаленную работу частью своей корпоративной культуры в подобных ситуациях, сообщает ТАСС.

Лифантьев отметил, что, говоря о введении условной «сиесты» или переводе на домашний тип работы, необходимо понимать, что это не может быть законодательным актом, так как это не подходит для огромного числа сотрудников. Он добавил, что в России существует большое количество предприятий непрерывного цикла производства, а также такие профессии, как врачи, которые продолжают работать и в 30, и в 35 градусов жары.

Лифантьев также привел в пример передвижение по городу на общественном транспорте в 30-градусную жару, отметив, что это может негативно сказаться на здоровье некоторых людей.

Эксперт объяснил, что в России есть некоторые регионы с резко континентальным климатом, где годовой перепад температуры может составлять от плюс 40 до минус 40 градусов, и это оказывает негативное влияние на вегетососудистую систему человека, поэтому в это время нужно себя беречь. Он также отметил, что в жару у служб скорой помощи всегда много работы из-за гипертонических кризов у населения.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни на территории нескольких федеральных округов страны прогнозируется аномально жаркая погода. При этом температурные показатели, по его словам, превысят многолетние климатические нормы на 6–10 градусов.

Ранее фитнес-эксперт рассказал, как тренироваться в жару.