После землетрясения на Камчатке на полуострове прогнозируются сильные афтершоки

РАН: на Камчатке в течение месяца ожидаются афтершоки магнитудой до 7,5

После происшедшего землетрясения на Камчатке на протяжении длительного времени ожидаются афтершоки (повторные подземные толчки). Об этом, ссылаясь на пресс-службу Камчатского филиала Геофизической службы РАН, сообщает ТАСС.

По прогнозам ученых, сильные, ощутимые афтершоки будут продолжаться на протяжении не менее месяца. После столь сильного землетрясения магнитуда афтершоков будет достигать 7,5. В краевом центре они могут вызвать колебания интенсивностью 5–6 баллов. Также возможна угроза цунами.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 по местному времени (2:24 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий на Дальнем Востоке.

Ранее в Петропавловске-Камчатском во время землетрясения частично обрушилось здание одного из детских садов.