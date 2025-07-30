На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В одном из зоопарков Германии усыпили 12 бабуинов из-за перенаселения

Bild: Нюрнбергский зоопарк усыпил 12 бабуинов, вызвав гнев активистов
true
true
true
close
Sebastian Gollnow/Global Look Press

Руководство зоопарка в немецком Нюрнберге приняло решение ликвидировать 12 гвинейских бабуинов из-за чрезмерного роста популяции. Об этом сообщает газета Bild.

По данным газеты, вольер, рассчитанный на 25 бабуинов, оказался переполнен — численность обезьян достигла более 40 особей, поэтому руководство учреждения решило избавиться от 12 животных.

29 июля учреждение приостановило работу по «техническим причинам». На это обратили внимание зоозащитники, которые заподозрили, что зоопарк закрыли, чтобы скрыть от общественности ликвидацию животных. Утром 20 активистов устроили демонстрацию у входа в учреждение. Некоторые из зоозащитников пытались проникнуть на территорию, но они были остановлены охраной.

Отмечается, что руководство учреждения ранее предпринимало попытки передать часть бабуинов другим зоопаркам, однако им не удалось договориться. В итоге было принято решение сократить популяцию.

21 июля сообщалось, что неизвестный мужчина напал на осла в контактном зоопарке в деревне Клинге в Нидерландах, недалеко от границы с Бельгией. Животное не выжило при нападении. Полицейские начали расследовать инцидент, подозреваемый разыскивается.

Ранее в кельнском зоопарке усыпили двух львят, от которых отказалась львица.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами