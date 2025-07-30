В одном из зоопарков Германии усыпили 12 бабуинов из-за перенаселения

Руководство зоопарка в немецком Нюрнберге приняло решение ликвидировать 12 гвинейских бабуинов из-за чрезмерного роста популяции. Об этом сообщает газета Bild.

По данным газеты, вольер, рассчитанный на 25 бабуинов, оказался переполнен — численность обезьян достигла более 40 особей, поэтому руководство учреждения решило избавиться от 12 животных.

29 июля учреждение приостановило работу по «техническим причинам». На это обратили внимание зоозащитники, которые заподозрили, что зоопарк закрыли, чтобы скрыть от общественности ликвидацию животных. Утром 20 активистов устроили демонстрацию у входа в учреждение. Некоторые из зоозащитников пытались проникнуть на территорию, но они были остановлены охраной.

Отмечается, что руководство учреждения ранее предпринимало попытки передать часть бабуинов другим зоопаркам, однако им не удалось договориться. В итоге было принято решение сократить популяцию.

21 июля сообщалось, что неизвестный мужчина напал на осла в контактном зоопарке в деревне Клинге в Нидерландах, недалеко от границы с Бельгией. Животное не выжило при нападении. Полицейские начали расследовать инцидент, подозреваемый разыскивается.

Ранее в кельнском зоопарке усыпили двух львят, от которых отказалась львица.