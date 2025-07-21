Неизвестный напал на осла в контактном зоопарке в Нидерландах

Неизвестный перелез через забор в зоопарке Нидерландов и напал на осла

Неизвестный мужчина перелез через забор и напал на осла в контактном зоопарке в деревне Клинге в Нидерландах, недалеко от границы с Бельгией. Об этом сообщает издание Omroep Zeeland.

В публикации отмечается, что животное не выжило при нападении. Полицейские начали расследовать инцидент, подозреваемый в нападении на осла разыскивается.

В правоохранительных органах не стали раскрывать точный характер травм животного и то, как произошло нападение.

До этого сообщалось, что девушка напала на собак с ножом во время прогулки в Москве.

Инцидент произошел в Южном Бутово. По данным Telegram-канала, 38-летний мужчина вышел на прогулку с тремя питбулями, один из которых – щенок. Девушка тем временем шла со своим стаффордширским терьером.

По словам мужчиины, питбуль подбежал к незнакомой собаке, чтобы обнюхать. Животные не конфликтовали, но девушка якобы сразу достала нож и стала наносить удары питбулю, спасти его не удалось. Несколько травм также получил щенок, который подбежал к пострадавшему псу. Помимо этого, девушка ранила и мужчину.

Ранее в Уфе подростки избили двух детей с аутизмом и их собаку.