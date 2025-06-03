Раскрыта тайна загадочных сейсмических сигналов, зафиксированных по всей планете

Необычные сейсмические сигналы, зафиксированные по всей планете в сентябре 2023 года каждые 90 секунд в течение девяти дней, а затем повторившиеся месяц спустя, почти год оставались тайной для ученых. Теперь международная команда исследователей представила убедительные доказательства того, что причиной явления стали два гигантских цунами в отдаленном фьорде Восточной Гренландии. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Как выяснилось, эти волны были вызваны крупными оползнями, произошедшими из-за таяния безымянного гренландского ледника. Волны оказались «заперты» в системе фьордов, сформировав стоячие волны — сейши — которые и вызвали загадочные подземные толчки, ощущавшиеся по всему миру.

До сих пор наблюдений этих сейш не существовало. Даже датское военное судно, посетившее фьорд спустя три дня после начала событий, не зафиксировало волну. Прорыв в исследовании стал возможен благодаря спутнику SWOT (Surface Water Ocean Topography), запущенному в декабре 2022 года. Он оснащен уникальным радиолокатором KaRIn, способным с высокой точностью измерять высоту воды на широкой полосе поверхности Земли.

С помощью SWOT ученые составили карты уровня воды в фьорде, показавшие перепады высоты до двух метров и четкое движение воды взад-вперёд поперек канала — доказательство существования стоячих волн.

Связав эти данные с микродвижениями земной коры, зафиксированными на расстоянии тысяч километров, исследователи смогли восстановить характеристики волн даже в те периоды, когда спутник не проводил наблюдения.

По словам профессора Томаса Адкока, соавтора исследования, такие данные открывают новые возможности для изучения редких океанических процессов, включая штормовые нагоны, аномальные волны и цунами.

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