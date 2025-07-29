Глава «Роскосмоса» прилетел в США

Глава «Роскосмоса» Баканов прибыл в США, где встретится с руководством НАСА

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон (США) где проведет встречу с руководством НАСА. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации, передает РИА Новости.

Баканов проведет переговоры с и.о. главы НАСА Шоном Даффи 31 июля. Это первая очная встреча глав космических агентств России и США за восемь лет, отметили в «Роскосмосе».

Российская делегация планирует также побывать в производственном подразделении компании Boeing, где разрабатывают многоразовый пилотируемый транспортный корабль CST-100 Starliner, и провести переговоры с руководством космической программы компании.

Кроме того, Баканов встретится с экипажем космического корабля Crew Dragon, в состав которого входит космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов.

18 июля в госкорпорации сообщали, что в Москве прошло заседание совместной российско-американской комиссии, на которой обсуждались планы сведения МКС с орбиты.

Ранее Путин высказался о завершении работы МКС.