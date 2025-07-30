В Буркина-Фасо полсотни военных погибли от рук боевиков

AP: в Буркина-Фасо боевики напали на военную базу и убили около 50 солдат

Боевики напали на военную базу на севере Буркина-Фасо и убили около 50 солдат. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителей местной общины.

Речь идет о базе Вооруженных сил страны в районе населенного пункта Дарго в департаменте Бульса (провинция Наментенга).

Отмечается, что на базу ворвались 100 боевиков группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», которая связана с террористической организацией «Аль-Каида» (организация запрещена в России). По данным источников, в результате нападения база была разграблена и сожжена.

27 июля AP сообщило, что боевики экстремистского «Альянса демократических сил» совершили вооруженное нападение на поселок Команда в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго и расстреляли как минимум 34 человека. По словам лидера общины Дьедонне Дурантабо, люди с оружием ворвались в церковь во время вечерней службы. Они также подожгли несколько домов и общественных зданий в поселке.

Ранее российские военные отразили атаку «Аль-Каиды» в Африке.