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Российские военные отразили атаку «Аль-Каиды» в Африке

«РВ»: в Мали солдаты РФ отбили атаку террористов «Аль-Каиды»
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения Африканского корпуса ВС РФ отбили в Мали нападение террористов из связанной с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России) организации. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Террористы <...> численностью до 100 человек совершили попытки нападения на базы правительственных вооруженных сил. В результате совместных действий бойцами армии Мали и маневренной группы российских специалистов <...> нападение отбито», — говорится в сообщении.

В результате были ликвидированы 80 террористов, два пикапа с пулеметами, а также захвачено 35 единиц оружия. Нескольких боевиков удалось взять в плен.

29 июня сообщалось, что во время совместной операции Африканского корпуса, подразделений ВС Мали (FAMa) и вооруженного ополчения МСА были уничтожены шесть боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России) во главе с командиром, террористом Абу Дахдахом.

Боевик отвечал за планирование операций, а также за нападение на посты правительственных сил и колонны.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили предприятие ВПК Украины.

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