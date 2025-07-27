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В ДР Конго десятки людей были убиты во время службы в церкви

AP: в ДР Конго боевики расстреляли 34 человека во время службы в церкви
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Arlette Bashizi/Reuters

Боевики экстремистского «Альянса демократических сил» (АДС) совершили вооруженное нападение на поселок Команда в провинция Итури на северо-востоке Демократической Республики (ДР) Конго и расстреляли как минимум 34 человека. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местные источники.

По словам лидера общины Дьедонне Дурантабо, люди с оружием ворвались в церковь во время вечерней службы. Они также подожгли несколько домов и общественных зданий в поселке.

По данным агентства, местные власти обвинили в нападении повстанческое движение «Альянс демократических сил».

Радиостанция Okapi сообщала, что боевики убили 43 мирных жителях, включая 20 прихожан, которые находились на службе в церкви. В настоящее время Конголезские правительственные части и армейские подразделения Уганды ищут боевиков АДС.

АДС состоит из бывших повстанцев Уганды. В 2019 году движение присягнуло «Исламскому государству» (организация запрещена в России).

В конце января повстанческая группировка «Движение 23 марта» («М23») установила контроль над аэропортом в городе Гома на востоке ДР Конго.

Ранее в школе Уганды боевики АДС убили 37 учеников.

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