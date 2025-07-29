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Фитнес-эксперт рассказал, как тренироваться в жару

Фитнес-эксперт Мосалев: в жару важно изменить подход к тренировкам
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lzf/Shutterstock/FOTODOM

В жаркую погоду организму сложнее справляться с физической нагрузкой, поэтому стоит изменить подход к тренировкам. Об этом Pravda.Ru рассказал фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалев.

«Любая физическая активность — это уже стресс. А если прибавить жару, прямое солнце и влажность, нагрузка становится чрезмерной. Тело изнашивается быстрее, а польза от тренировки падает», — пояснил эксперт.

По его словам, людям, у которых есть проблемы с сердцем или дыхательной системой, лучше полностью отказаться от нагрузок. Остальным Мосалев посоветовал выбирать альтернативные варианты, например, тренировки в воде или в тренажерном зале с кондиционером. Пробежки лучше отложить на вечер, когда станет прохладнее.

Ученые из Бразилии до этого выяснили, что «виновником» усталости, боли и снижения иммунитета при чрезмерных физических нагрузках является избыток белка PARP1.Известно, что чрезмерные физические нагрузки без достаточного восстановления могут не только снизить спортивные результаты, но и нанести серьезный вред организму.

Ранее была названа «золотая» формула подсчета пульса для безопасных тренировок.

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