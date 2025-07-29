Спасатели не нашли людей на месте обрушения грунта в санатории в Кисловодске

Мэр Моисеев: под обвалами грунта в Кисловодске людей не найдено

Спасатели не обнаружили людей под завалами на месте обрушения скально-грунтовой породы в Кисловодске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Евгений Моисеев.

Он уточнил, что работы на месте происшествия по разбору завалов завершены. Люди под завалами не найдены.

Моисеев выразил благодарность сотрудникам спасательных и экстренных служб за оперативную работу.

29 июля на территории санатория «Москва» в Кисловодске произошло обрушение скально-грунтовой породы. Обвал породы произошел на площади приблизительно 60 квадратных метров. Пострадали двое отдыхающих. Они получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в больницу.

Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. На место происшествия выехала следственная группа во главе с руководителем территориального подразделения Следкома.

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