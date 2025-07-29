На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спасатели не нашли людей на месте обрушения грунта в санатории в Кисловодске

Мэр Моисеев: под обвалами грунта в Кисловодске людей не найдено
true
true
true
close
Telegram-канал Евгений Моисеев

Спасатели не обнаружили людей под завалами на месте обрушения скально-грунтовой породы в Кисловодске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Евгений Моисеев.

Он уточнил, что работы на месте происшествия по разбору завалов завершены. Люди под завалами не найдены.

Моисеев выразил благодарность сотрудникам спасательных и экстренных служб за оперативную работу.

29 июля на территории санатория «Москва» в Кисловодске произошло обрушение скально-грунтовой породы. Обвал породы произошел на площади приблизительно 60 квадратных метров. Пострадали двое отдыхающих. Они получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в больницу.

Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. На место происшествия выехала следственная группа во главе с руководителем территориального подразделения Следкома.

Ранее в российском городе набережная рухнула вместе с человеком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами