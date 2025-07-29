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Из-за обрушения грунта в санатории в Кисловодске возбудили дело

СК сообщил о возбуждении уголовного дела из-за обвала скалы в Кисловодске
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Telegram-канал СУ СК России по Ставропольскому краю

Из-за обрушения грунта на территории санатория «Москва» в Кисловодске было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления следственного комитета.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Сейчас на месте происшествия находится следственная группа во главе с руководителем территориального подразделения СК.

29 июля при обрушении скальной породы на территории санатория пострадали двое человек. Они находятся в состоянии средней тяжести и уже доставлены в больницу.

28 июля Роспотребнадзор сообщил о девяти случаях заражения детей новой коронавирусной инфекцией в филиале санатория «Обуховский» в Свердловской области. Уточняется, что заболевшими являются отдыхающие в возрасте 10-15 лет. Они госпитализированы, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее ветеранов Афганистана арестовали за махинации с санаторием «Русь».

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