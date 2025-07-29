В «Аэрофлоте» рассказали о выполненных рейсах после сбоя в работе систем

Авиакомпания «Аэрофлот» выполнила 172 рейса из запланированных на вторник 216 с вылетом из Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

В публикации отмечается, что 172 рейса были выполнены по состоянию на 18:00 мск.

В компании подчеркнули, что контакт-центр «Аэрофлота» работает в штатном режиме, а время ожидания на линии составляет не менее минуты. Онлайн-регистрация на рейсы доступна за 24 часа до вылета, регистрация в аэропортах маршрутной сети работает в обычном режиме, заключил перевозчик.

28 июля в информационных системах «Аэрофлота» произошел сбой. В связи с этим пресс-служба компании предупредила пассажиров о внесении изменений в расписание полетов, в том числе переносе и отмене рейсов.

Ответственность за масштабный сбой в IT-системах авиакомпании взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY». О том, что сбой стал результатом целенаправленной хакерской атаки, заявили и в Генеральной прокуратуре РФ. Там подчеркнули, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла под особый контроль ситуацию в аэропорту Шереметьево, где из-за кибератаки были задержаны свыше 80 и отменены около 60 рейсов.

Ранее в Кремле прокомментировали хакерскую атаку на «Аэрофлот».