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Преподаватель в Киеве зафиксировала рост использования русского языка среди студентов

Преподаватель Никонюк: в Киеве студенты все чаще общаются на русском языке
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Efrem Lukatsky/AP

В Киевском университете имени Бориса Гринченко зафиксирован рост использования русского языка студентами по сравнению с 2022-2023 годами. Об этом телеканал «Новости.LIVE» сообщил со ссылкой на преподавателя Екатерину Никонюк.

«Это свидетельствует о недостатках в работе языковых омбудсменов и нехватке господдержки для украинского, а не запретов», — отметила Никонюк.

Особую обеспокоенность, по ее словам, вызывает использование русского публичными лицами

«Когда блогеры со миллионной аудиторией заявляют, что «их челюсти не настроены на украинский», это демотивирует молодежь», — сказала она.

Хотя преподаватель считает необходимым запретить русскоязычную музыку на период военного положения, она настаивает: акцент должен быть на культурной работе — популяризации языка через моду и уважение.

19 июля омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила исключить из конституции упоминание русского языка. Она выразила мнение о том, что в условиях конфликта язык выступает инструментом дестабилизации.

Ранее Валерий Залужный в колонке для Vogue назвал свою семью «чужестранцами» из-за русского языка.

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