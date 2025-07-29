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Московский суд крупно оштрафовал Zoom за работу без филиала в РФ

Суд в Москве оштрафовал TikTok, Zoom и LikeMe на 90 млн рублей суммарно
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Fred Greaves/Reuters

Таганский суд в Москве оштрафовал социальные сети TikTok и LikeMe и платформу для видеоконференций Zoom на 90 млн рублей суммарно. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Zoom и TikTok были оштрафованы по статье о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в Интернете на территории РФ. При этом штраф для Zoom составил 80 млн рублей, для TikTok — 6 млн рублей.

Социальная сеть LikeMe была оштрафована на 4 млн рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора.

Сервису Zoom назначен оборотный штраф за нарушение так называемого закона «о приземлении». Он обязывает иностранные компании с ежедневной аудиторией от 500 тысяч пользователей открывать филиалы или представительства в России, а также регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и размещать у себя электронную форму обратной связи.

TikTok с марта 2022 года блокирует россиянам доступ к новым видеороликам и возможность выкладывать контент. 28 июля суд оштрафовал TikTok на 4 000 000 рублей за неудаление недостоверной информации. 8 июля суд в РФ оштрафовал TikTok на более крупную сумму – семь миллионов рублей – за аналогичное правонарушение.

Ранее сообщалось, что Google грозит по 65 млрд рублей за каждый иск в арбитраже США.

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