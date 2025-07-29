На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге возбудили дело против мужчины, пытавшегося поджечь отделение банка

СК возбудил дело после попытки поджога отделения банка в Пушкине
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело о теракте против мужчины, который кинул бутылку с горючей жидкостью в отделение банка в Пушкине. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

«Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчина, находясь в помещении финансового учреждения на Октябрьском бульваре в городе Пушкине, кинул бутылку с горючей жидкостью.

Пострадавших в результате инцидента нет.

О том, что в Санкт-Петербурге задержали 27-летнего мужчину, который пытался поджечь отделение банка при помощи коктейля Молотова, стало известно днем. Подозреваемый вошел в помещение и сразу попытался поджечь бутылку, но у него не получилось, а затем сотрудники банка залили его из огнетушителя. Вскоре приехали росгвардейцы, которые доставили мужчину в отдел полиции.

Ранее в Петербурге мужчину арестовали за поджог собственной квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами