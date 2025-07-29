В Петербурге возбудили дело против мужчины, пытавшегося поджечь отделение банка

Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело о теракте против мужчины, который кинул бутылку с горючей жидкостью в отделение банка в Пушкине. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

«Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчина, находясь в помещении финансового учреждения на Октябрьском бульваре в городе Пушкине, кинул бутылку с горючей жидкостью.

Пострадавших в результате инцидента нет.

О том, что в Санкт-Петербурге задержали 27-летнего мужчину, который пытался поджечь отделение банка при помощи коктейля Молотова, стало известно днем. Подозреваемый вошел в помещение и сразу попытался поджечь бутылку, но у него не получилось, а затем сотрудники банка залили его из огнетушителя. Вскоре приехали росгвардейцы, которые доставили мужчину в отдел полиции.

Ранее в Петербурге мужчину арестовали за поджог собственной квартиры.