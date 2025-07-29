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В Дагестане осел отказался дать показания после катания на зиплайне

В МВД сомневаются, что можно наказать человека за катание осла на зиплайне

В МВД Дагестана рассматривают обращения о привлечении к ответственности человека, прокатившего осла на зиплайне, но сомневаются в применимости статьи о жестоком обращении с животными. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что возмущенные граждане прислали ей видео из соцсетей с «нелепым аттракционом» в горах Дагестана. Гариева признала поступок «глупым и бессмысленным», но отметила, что статья 245 УК РФ требует доказательств причинения боли или увечья.

«Он добрался от точки А до точки Б живым и, вероятнее всего, здоровым. Во всяком случае, внешне», — отметила представитель МВД.

По ее словам, действительно нельзя исключать, что животное испытало тяжелейший стресс, эмоциональное потрясение и получило психологическую травму, но что на самом деле оно чувствовало — загадка.

«Опросить осла на предмет его истинных впечатлений не представляется возможным. Молчит. Почему? Не знаю», — добавила Гариева, отметив, что пока нет и возможности провести объективную ветеринарную психолого-психиатрическую экспертизу.

21 июля сообщалось, что неизвестный мужчина перелез через забор и напал на осла в контактном зоопарке в деревне Клинге в Нидерландах, недалеко от границы с Бельгией. Животное не выжило при нападении. Полицейские начали расследовать инцидент, подозреваемый в нападении на осла разыскивается.

Ранее осел-камикадзе со взрывчаткой подорвал отряд военных в Колумбии.

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