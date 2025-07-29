В Узбекистане уволили чиновника, который обнимал секретаршу во время совещания

В Узбекистане уволили чиновника, обнимавшего секретаршу во время онлайн-совещания

В Узбекистане уволили чиновника, который обнимал секретаршу во время онлайн-совещания. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что в социальных сетях разошлось фото, на котором чиновник министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана во время видеосовещания обнимает сидящую у него на коленях сотрудницу.

«Вероятно, мужчина забыл, что у него в этот момент была включена камера», — говорится в публикации.

Ведомство отреагировало на инцидент и сообщило о расторжении трудового договора с упомянутыми в сообщениях сотрудниками. В министерстве подчеркнули, что придерживаются принципа абсолютной нетерпимости к нарушениям служебной дисциплины и норм этики.

До этого сотрудник одной из технологических компаний в Индии был госпитализирован после того, как пережил приступ паники во время рабочего совещания, в ходе которого директор начал кричать и устраивать истерику.

Ранее стало известно, чем россияне занимаются во время совещаний.