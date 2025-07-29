На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Узбекистане уволили чиновника, который обнимал секретаршу во время совещания

В Узбекистане уволили чиновника, обнимавшего секретаршу во время онлайн-совещания
true
true
true
close
Telegram-канал Осторожно, новости

В Узбекистане уволили чиновника, который обнимал секретаршу во время онлайн-совещания. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что в социальных сетях разошлось фото, на котором чиновник министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана во время видеосовещания обнимает сидящую у него на коленях сотрудницу.

«Вероятно, мужчина забыл, что у него в этот момент была включена камера», — говорится в публикации.

Ведомство отреагировало на инцидент и сообщило о расторжении трудового договора с упомянутыми в сообщениях сотрудниками. В министерстве подчеркнули, что придерживаются принципа абсолютной нетерпимости к нарушениям служебной дисциплины и норм этики.

До этого сотрудник одной из технологических компаний в Индии был госпитализирован после того, как пережил приступ паники во время рабочего совещания, в ходе которого директор начал кричать и устраивать истерику.

Ранее стало известно, чем россияне занимаются во время совещаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами