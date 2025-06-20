Работник попал в больницу после криков директора во время совещания

В Индии сотрудник попал в больницу из-за того, что директор кричал на совещании

Сотрудник одной из технологических компаний в Индии был госпитализирован после того, как пережил приступ паники во время рабочего совещания, в ходе которого директор начал кричать и устраивать истерику, пишет The Indian Express.

Инцидент произошел на еженедельном командном собрании в офисе IT-компании. По словам очевидцев, топ-менеджер внезапно повысил голос, начал кричать на сотрудников, бросая в них бумагами и обвиняя их в низкой продуктивности.

Один из участников встречи, 28-летний Амит К., не выдержал стрессовой ситуации и почувствовал резкое ухудшение самочувствия: головокружение, одышку и боль в груди. Коллеги вызвали скорую помощь, и мужчину доставили в ближайшую больницу, где ему поставили диагноз — острый приступ тревожного расстройства и временная артериальная гипертензия.

Медики отметили, что у пациента не было ранее зафиксированных сердечных заболеваний, однако сильное эмоциональное потрясение стало спусковым механизмом для развития криза.

В компании пока не дали официального комментария, но источники в офисе сообщают, что директор уже принес свои извинения коллективу, назвав произошедшее «вспышкой стресса».

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