Стало известно, чем россияне занимаются во время совещаний

Четверть опрошенных россиян — 25% — листают соцсети или читают новости во время рабочих совещаний. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВТБ, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Когда совещание проходит в офисе, почти две трети участников внимательно слушают и делают заметки. Но каждый четвертый признается, что во время встреч думает о посторонних делах: строит планы на вечер, читает почту или листает социальные сети.

Если совещание проходит онлайн, только половина участников внимательно слушают и смотрят в камеру. 44% параллельно работают над другими задачами, 24% листают соцсети или читают новости, 16% готовят или едят, 13% занимаются домашними делами с выключенной камерой, а 8% играют в компьютерные игры. Онлайн-совещания также расслабляют требования к дресс-коду. Лишь 39% опрошенных одеваются для рабочих созвонов так же, как для похода в офис. Около четверти респондентов надевают только верхнюю часть официальной одежды, каждый пятый предпочитает неформальный стиль или домашнюю одежду, а 13% просто отключают камеру, чтобы не демонстрировать свой внешний вид.

58% опрошенных признались, что отвлекаются на совещаниях, если тема не вызывает интереса. 10% часто совмещают совещания с другими делами или вовсе не слушают. Каждый третий россиянин считает длительные обсуждения пустой тратой времени.

Большинство опрошенных (81%) никогда не попадались на том, что не слушают коллег на совещаниях, и считают себя мастерами маскировки. Тем не менее каждый пятый признался, что его засмеяли на офлайн-совещаниях за вопросы невпопад или за невыключенную камеру в онлайн-формате.

Каждый четвертый россиянин (26%) считает, что на онлайн-совещаниях отвлекаются чаще. При этом каждый третий убежден, что это зависит от самого человека, а не от формата мероприятия. Еще треть респондентов полагает, что отвлекаться можно одинаково как на онлайн-, так и на офлайн-встречах.

По данным ВТБ, всего 66% финансово активных россиян участвуют в рабочих совещаниях, из которых 31% делают это регулярно. Большинство из них (82%) предпочитают офлайн-формат. В то же время почти половина (45%) работников принимает участие в онлайн-совещаниях через онлайн-платформы. Каждый четвертый сотрудник участвует как в офлайн, так и в онлайн-совещаниях.

Опрос был проведен среди 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

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