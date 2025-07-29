В Совфеде назвали недостаточными меры по защите личных данных граждан

Мер, которые были приняты для защиты информационной инфраструктуры и персональных данных россиян, оказалось недостаточно. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас на фоне участившихся кибератак.

«Мер, которые были приняты <…> оказалось явно недостаточно», — написал Клишас.

Он отметил, что Совет Федерации совместно с правительством России продолжит работу с законодательными мерами, чтобы усилить защиту российской информационной инфраструктуры и данных граждан.

В частности, 28 июля хакерская атака нарушила работу информационных систем авиакомпании «Аэрофлот», в результате чего были отменены около 50 пар рейсов. Ответственность за это взяли на себя две группировки — «Киберпартизаны BY» и Silent Crow. Они сообщили, что в ходе масштабной операции удалось уничтожить 7 тыс. серверов и получить доступ в том числе к персональным данным россиян, которые пользовались услугами «Аэрофлота».

А 29 июля СМИ сообщили, что в Москве из-за хакерской атаки работу прекратили сети аптек «Столички» и «Неофарм», которые входят в одну группу компаний и принадлежат бизнесмену Евгению Нифантьеву.

Ранее в Совфеде дали россиянам шесть советов, как защитить свои аккаунты в интернете.