Вторая сеть аптек в Москве прекратила работу из-за хакерской атаки

В Москве сеть аптек «Неофарм» прекратила работу из-за хакерской атаки на оборудование. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на источник.

«Неофарм» со «Столичками» входит в одну группу компаний и принадлежат бизнесмену Евгению Нифантьеву», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала, сотрудников еще вчера отправили в отгул, сегодня они тоже не вышли на работу.

Уточняется, что у сети есть более 110 аптек в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

До этого стало известно, что в столице все точки сети аптек «Столички» закрыли из-за взлома. По данным канала Mash, не работают кассы и системы учета, а сотрудников отправили в отгул. Журналисты отметили, что компания планирует избавиться от технических неполадок за ближайшие несколько дней, однако точных прогнозов нет.

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