Расширен перечень оснований для лишения приобретенного гражданства России

Депутаты Государственной думы сразу в двух чтениях приняли законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарии предлагают лишать российского паспорта лиц, совершивших убийство, насильственные действия сексуального характера, в том числе в отношении детей и подростков, причинили тяжкий вред здоровью, призывали к совершению терактов, оправдывали или пропагандировали терроризму, сотрудничали с иностранным государством против безопасности России, пропагандировали или публично демонстрировали нацистскую атрибутику.

Одновременно с этим гражданства предлагается лишать за вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией, изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями детей и тд.

15 июля МИД, МВД и ряд других ведомств поддержали расширение перечня оснований для лишения гражданства России. Как сообщала вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая, решение о лишении приобретенного гражданства России будет приниматься независимо от срока давности и времени вынесения приговора ввиду совершения серьезного преступления.

Ранее в Госдуму внесли закон о лишении гражданства за уклонение от воинского учета.