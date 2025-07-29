Мужчина потерял ноги и четыре пальца после отпуска в Италии

Мужчина из Германии потерял обе ноги и четыре пальца после отпуска в Италии, пишет Mirror.

Алессандро Лучано, отец пятерых детей, вместе со своей семьей отправился в долгожданный отпуск на юг Италии, надеясь немного отдохнуть от повседневных забот и провести время с близкими. Во время отдыха мужчина внезапно почувствовал себя плохо — его знобило, поднялась высокая температура. Затем на руках и ногах начали появляться темные пятна, а кожа словно горела. Его срочно госпитализировали, и врачи поставили диагноз — менингококковая инфекция типа B с редким осложнением — молниеносной пурпурой. Это тяжелое и опасное для жизни состояние, вызывающее быстрый некроз тканей.

После экстренного лечения в родном Штутгарте ему ампутировали обе ноги до голени, а также четыре пальца на правой руке и часть пальца на левой. Последний оставшийся палец теперь практически не функционирует. Проблема не только в здоровье Алессандро — теперь он практически не может передвигаться. Их квартира находится на пятом этаже в доме без лифта, и ежедневно супруга мужчина помогает ему подниматься и спускаться по лестнице. Это сказывается на ее здоровье и моральном состоянии, а для самого супруга такая зависимость стала ударом по самоуважению.

Семья обратилась за помощью: единственным решением остается установка наружного лифта, но его стоимость достигает десятков тысяч евро — суммы, которую они не могут себе позволить.

Ранее американец лишился ноги, пытаясь предотвратить угон своего автомобиля.