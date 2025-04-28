Американец лишился ноги, пытаясь предотвратить угон своего автомобиля

В США мужчина лишился ноги, пытаясь остановить преступника, угнавшего автомобиль, пишет Daily Mail.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как в Нью-Йорке черный седан Infiniti Q50 2017 года выпуска стоял с работающим двигателем возле китайского ресторана. К нему подъехал внедорожник, из которого вышел человек и сел за руль припаркованной машины. В этот момент владелец автомобиля, находившийся внутри заведения, заметил угон и бросился перехватывать преступника.

Мужчине удалось схватиться за дверь своей машины, когда угонщик уже начал движение. Однако преступник не остановился и набрал скорость, протащив за собой хозяина автомобиля несколько метров. Вскоре Infiniti врезалась в препятствие, а пострадавший остался лежать на проезжей части с серьезными повреждениями.

По словам очевидцев, у мужчины была практически оторвана нога, а также зафиксирована тяжелая травма головы.

«Состояние было настолько серьезным, что казалось, он не выживет», — рассказал сотрудник медицинского центра Гонсало Корридори.

В больнице врачам пришлось ампутировать пострадавшему поврежденную ногу. Сообщается, что преступник бросил угнанный автомобиль примерно в 800 метрах от места происшествия, сейчас ведутся поиски злоумышленника.

Ранее угонщик сам вызвал полицию, оказавшись в ловушке на месте преступления.