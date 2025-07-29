Российская чиновница извинилась за совет «удаленщикам» идти на СВО

Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Красноярского края Екатерина Кузьминых извинилась за совет идти на СВО тем, кто жалуется на перебои в работе мобильного интернета в регионе. Об этом она написала на своей странице во «ВКонтакте».

Кузьминых оставила комментарий под постом губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, который в Telegram-канале назвал перебои с мобильным интернетом вынужденной мерой, принятой в целях безопасности. В ответ одна из жительниц региона отметила, что из-за проблем с интернетом люди, работающие удаленно, могут лишиться работы. Глава ЦУР написала ей в ответ, что «на СВО всем работы хватит».

Спустя несколько часов чиновница извинилась за свои слова, которые вызвали большой ажиотаж, и призвала не принимать ее личный комментарий за официальное заявление.

«Форма была эмоциональной и неправильной, прошу тех, кого это обидело, меня извинить», — написала Кузьминых.

Она добавила, что люди, которые работают на «удаленке», страдают из-за отсутствия интернета ровно так же, как домохозяйки, водители и другие. Она призвала жителей региона потерпеть «ради безопасности и сохранения жизни».

Ранее россиянам объяснили роль отключения интернета в отражении атак БПЛА.