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В США нашли акулу-людоеда рекордных размеров, прозванную «воином океана»

MassLive: в США обнаружили белую акулу-людоеда весом около 750 кг и длиной 4,2 м
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OCEARCH

У берегов острова Нантакет в американском штате Массачусетс обнаружили самца белой акулы рекордных размеров. Об этом пишет MassLive.

«Взрослый самец акулы, получивший прозвище Contender (претендент, соперник — англ.), достигает внушительных 4,2 метра в длину и весит около 750 килограммов», — говорится в публикации.

Уточняется, что гигантскую акулу обнаружили сотрудники исследовательской организации OCEARCH. Они окрестили хищника «величайшим воином океана» и оснастили его датчиком для отслеживания перемещений. С тех пор акула проделала путь от берегов Флориды до Северной Каролины.

В материале говорится, что это самая крупная особь белой акулы, которую когда-либо удавалось обнаружить за время исследований организации.

Белая акула являются одним из крупнейших морских хищников. Из-за случаев нападения на людей ее также называют людоедом. В длину акула может достигать шести метров. Она обитает в водах умеренного пояса по всему миру и охотится на рыбу, морских млекопитающих и других более мелких акул.

До этого на берег Курильских островов выбросило сельдевую акулу больших размеров. Лежавшую на песке хищницу обнаружили после отлива в бухте Крабовой на острове Шикотан. На опубликованных в сети кадрах видно, что хищнице не удалось выжить.

Ранее в Приморском крае заметили опасных акул-людоедов.

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