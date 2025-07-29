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В Екатеринбурге спасатели вручную разбирают завал на месте ЧП

МЧС: в Екатеринбурге спасатели вручную разбирают завал на месте обрушения здания
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Спасатели вручную разбирают завал на месте частичного обрушения офисного здания в Екатеринбурге, задействованы кинологи. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«Спасатели продолжают обследовать обрушенные конструкции административного здания в Екатеринбурге ручным способом и с помощью кинологических расчетов», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в МЧС сообщили, что общая группировка на месте ЧП составляет 43 человека и 13 единиц техники.

До этого руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых назвал ветхость здания предварительной причиной частичного обрушения офисного здания в Екатеринбурге. Он также сообщил, что на месте ЧП сотрудники полиции создали зону безопасности, в настоящее время проводится проверка.

Часть здания на Мартовской улице обвалилась днем 29 июля. Разрушения затронули середину трехэтажного дома, помещения по бокам уцелели.

Ранее на видео попал момент взрыва газа в 10-этажке в Саратове.

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