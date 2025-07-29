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Мэр Костромы ушел в отставку

Мэр Костромы Юрий Журин сообщил о переходе на другую работу
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duma-kostroma.ru

Мэр Костромы, председатель городской думы Юрий Журин объявил о своем уходе с поста градоначальника из-за перехода на новое место работы. Его обращение опубликовано на сайте гордумы и в соцсети «ВКонтакте».

«Считаю необходимым поделиться с вами принятым решением. Завершается важный период моей жизни. В связи с переходом на другую работу я решил не принимать участия в предстоящих выборах в думу города Костромы», — сказано в заявлении Журина.

Он отметил, что проработал в гордуме 25 лет, и эти годы были непростыми, каждый из них был по-своему уникальным. За это время, добавил Журин, им с коллегами удалось достичь многого.

23 июля сообщалось, что ветеран специальной военной операции Антон Тропин был избран новым главой Нюксенского муниципального округа Вологодской области. В правительстве региона заявили, что курировать работу Тропина на его новой должности будет лично губернатор Георгий Филимонов.

Ранее глава Россаккредитации уволился после скандала с липовыми документами на авто.

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