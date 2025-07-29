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В Алтайском крае задержали главу района, на которую жаловались жители

ИА «Банкфакс»: главу Первомайского района Фролову задержали
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Главу Первомайского района Алтайского края Юлию Фролову задержали правоохранительные органы. Об этом пишет ИА «Банкфакс».

Сейчас обязанности Фроловой исполняет ее заместительница Наталья Шайкина. Распоряжение о ее назначении чиновница подписала в момент задержания, отмечают журналисты. Спустя час общения с правоохранителями Фролова была сопровождена в здание управления следственного комитета по Алтайскому краю.

Юлия Фролова стала главой Первомайского района в феврале 2022 года. Перед этим она занимала пост депутата Алтайского Законодательного собрания от «Единой России».

В 2023 и 2024 году жители Первомайского района неоднократно выражали недовольство работой Фроловой из-за необъявленной отмены встречи с населением, а также отсутствия необходимых социальных объектов в микрорайоне Александровская Слобода, говорится в публикации.

В конце июля премьер-министр России Михаил Мишустин положительно оценил социально-экономическое развитие Алтайского края. Глава кабмина особо подчеркнул, что в регионе наблюдается рост доходов населения и создается новая инфраструктура, привлекательная для туристов.

Ранее власти заявили об отсутствии денег на новый мост в алтайском селе после обрушения старого.

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