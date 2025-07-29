В Алтайском крае задержали главу района, на которую жаловались жители

Главу Первомайского района Алтайского края Юлию Фролову задержали правоохранительные органы. Об этом пишет ИА «Банкфакс».

Сейчас обязанности Фроловой исполняет ее заместительница Наталья Шайкина. Распоряжение о ее назначении чиновница подписала в момент задержания, отмечают журналисты. Спустя час общения с правоохранителями Фролова была сопровождена в здание управления следственного комитета по Алтайскому краю.

Юлия Фролова стала главой Первомайского района в феврале 2022 года. Перед этим она занимала пост депутата Алтайского Законодательного собрания от «Единой России».

В 2023 и 2024 году жители Первомайского района неоднократно выражали недовольство работой Фроловой из-за необъявленной отмены встречи с населением, а также отсутствия необходимых социальных объектов в микрорайоне Александровская Слобода, говорится в публикации.

В конце июля премьер-министр России Михаил Мишустин положительно оценил социально-экономическое развитие Алтайского края. Глава кабмина особо подчеркнул, что в регионе наблюдается рост доходов населения и создается новая инфраструктура, привлекательная для туристов.

Ранее власти заявили об отсутствии денег на новый мост в алтайском селе после обрушения старого.