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Мишустин оценил социально-экономическое развитие Алтайского края

Мишустин: динамика развития Алтайского края радует
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Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил социально-экономическое положение Алтайского края с руководителем региона Виктором Томенко. Совещание прошло в рамках рабочей поездки премьера в регион, сообщает пресс-служба кабмина.

Премьер позитивно оценил работу по индивидуальной программе развития субъекта Федерации.

Томенко в отчете об итогах работы за пять лет отметил перевыполнение показателей в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития региона. С 2020 по 2024 годы, по его словам, планировалось привлечь 4,5 млрд рублей внебюджетных средств, а вместо этого край привлек 22 млрд.

«Вы меня, честно, обрадовали цифрой <...> 22 млрд рублей. И плюс 6 тыс. рабочих мест, которые созданы», — сказал Мишустин.

Глава кабмина особо подчеркнул, что в регионе наблюдается рост доходов населения и создается новая инфраструктура, привлекательная для туристов.

В конце мая сообщалось, что Алтайский край стал одним из самых популярных летних отечественных направлений для отдыха у москвичей.

Ранее россиянам назвали бюджетные направления для путешествий на поезде в августе.

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