В Алтайском крае после обрушения советского деревянного моста не нашли денег на новый

Старый мост в алтайском селе Загайново, который до обрушения позволял жителям попасть в райцентр, ремонтировали чуть более двух месяцев назад, но не целиком — не было материалов и специалистов. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава Тальменского района Игорь Жарков. Новый мост тоже не построить — в бюджете нет денег.

«На территории села расположено 61 домовладение, в которых проживает 193 человека. Транспортное сообщение осуществлялось по двум автомобильным и двум пешеходным мостам, которые возведены хозспособом. Первый автомобильный мост — деревянный, был расположен в начале села, построен более 60 лет назад. Последний частичный ремонт осуществлялся в декабре 2024 – феврале 2025 года, в результате чего заменено покрытие моста (лафет и плаха), установлен бордюр и перила. Однако опорные конструкции моста не заменялись в виду отсутствия необходимых материалов и специалистов, а также проекта. 11 мая 2025 г. переломилось опорное бревно с правой стороны моста по ходу движения. Сельским советом ограничено движение по данному мосту. 12 мая 2025 г. произошло полное обрушение моста, в результате чего его восстановление невозможно. Необходимо строительство нового моста в соответствии с актуальными техническими требованиями. Для этого необходимо разработать проектно-сметную документацию, получить положительное заключение государственной экспертизы. В муниципальном бюджете средства на данные мероприятия, а так же на строительство моста отсутствуют», — сказал он.

Жарков уточнил, что для проезда в райцентр есть еще один автомобильный мост, однако проезд к нему по дороге от домов не всегда возможен из-за грязи. Он добавил, что вскоре дорога будет отремонтирована, работы уже начались.

«Второй автомобильный мост металлический с деревянным настилом. Он расположен в конце села. Расстояние между автомобильными мостами составляет 3,5 км. Пешеходные мосты деревянные, расположены в центральной части села и позволяют беспрепятственно попасть в центр села. Расстояние между пешеходными мостами составляет 400 метров. Проезд жителей с улиц Заречной части в центр села возможен по второму автомобильному мосту, однако дорога, соединяющая данные улицы с мостом, грунтовая и проезд по ней в распутицу не всегда возможен. Для обеспечения транспортного сообщения администрацией Анисимовского сельсовета заключен контракт на ремонт, профилирование и отсыпку данной дороги щебнем. Средства на данные мероприятия будут выделены из муниципального дорожного фонда. Подрядчик уже приступил к выполнению работ, в ближайшее время транспортное сообщение будет полностью доступно и восстановлено», — добавил он.

20 мая жители двух улиц села Загайново Тальменского района рассказали Telegram-каналу «Инцидент Барнаул», что оказались отрезанными от цивилизации после обрушения аварийного моста. Со слов жителей села, пешеходный мост на протяжении двух лет находился в аварийном состоянии. Осенью 2024 года поверх гнилого основания настелили деревянные доски, а в ночь на 11 мая переправа рухнула.

Сельчане рассказали, что местная и районная администрация отказывают в строительстве нового моста, обещают отсыпать объездную дорогу, но ее до сих пор нет, как и сроков строительства.

Позднее в правительстве Алтайского края заявили, что власти собираются отсыпать объездную дорогу длиной 2,8 км к соседнему мосту.

Ранее в Кемеровской области под воду ушел понтонный мост.