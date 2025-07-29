На севере Москвы закончилась операция по спасению рабочих со стройки

МЧС: спасательная операция в строящейся многоэтажке в Москве завершена

Спасательная операция в строящемся многоэтажном жилом доме на севере Москвы успешно завершена. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве рассказали, что пожар произошел в строящемся многоэтажном доме на улице Большая Академическая, 85. К моменту прибытия спасателей горел первый этаж, а верхние этажи окутал густой дым.

Пожарные эвакуировали из здания 19 рабочих, открытое горение было ликвидировано, подчеркнули в МЧС.

До этого СМИ писали, что примерно 15 рабочих оказались заблокированы в задымленном строящемся жило комплексе ПИК на севере столицы. Отмечалось, что спуститься вниз не могли сотрудники, находившиеся на 12, 14 и 19 этажах.

29 июля также произошел пожар на мясном рынке в Балабанове Калужской области. Предварительно, причиной возгорания стала неисправная электропроводка, сообщал журналист Евгений Серкин. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее пожар в Геленджике попал на видео.