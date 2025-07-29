В Астрахани завершили разбор завалов обрушившегося подъезда

Спасатели закончили разбирать завалы на месте обрушения подъезда аварийного жилого дома на улице Ляхова в Астрахани. Об этом рассказал губернатор региона Иван Бабушкин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, с места происшествия было вывезено 750 кубометров поврежденных конструкций. В работах участвовали свыше 200 специалистов с привлечением 50 единиц техники. Сейчас территория аварийного объекта огорожена и охраняется во избежание мародерства.

Уцелевшие подъезды дома обследует техническая комиссия, которая вынесет решение о возможном допуске собственников жилья в их квартиры. Лишившимся квартир гражданам пообещали помощь в вывозе личных вещей.

Сообщается, что 30 собственников квартир уже получили компенсации, а еще 27 ожидают выплаты в ближайшие дни. Еще несколько человек пока не дали согласие на компенсации.

«Все близлежащие типовые дома будут в кратчайшие сроки инструментально обследованы. Существующий порядок позволяет включать новые объекты в действующую программу переселения. Поставил задачу решить этот вопрос в течение трех месяцев», — рассказал Бабушкин.

До этого в Астрахани ввели режим ЧС на месте обрушения подъезда.

Ранее сообщалось, что дом с обрушившимся подъездом в Астрахани был признан аварийным.