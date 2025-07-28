Дом в Астрахани с обрушившимся подъездом был признан аварийным пять лет назад

Baza: дом в Астрахани, в котором обрушился подъезд, был признан аварийным

Дом в Астрахани, в котором обрушился подъезд, был признан аварийным в 2020 году. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По информации журналистов, в настоящее время спасатели разбирают завалы.

По данным МЧС, обрушение части подъезда многоквартирного дома произошло на улице Ляхова, 6. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия инцидента, разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших.

По уточненным данным, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания.

Как указали в оперативных службах, причиной инцидента, предварительно, мог стать взрыв газа.

25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах, повреждения получили 38 квартир. В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной обрушения стал взрыв газа.

Ранее на видео попал момент взрыва газа в 10-этажке в Саратове.