В России усомнились в пользе запрета мигрантам на работу в такси

Запрет на работу мигрантов в такси не имеет никакого практического эффекта и не повышает безопасность граждан, убежден председатель «Объединения пассажиров» Илья Зотов. Это популистская мера, которая приведет лишь к росту цен на услуги такси, заявил он Общественной Службе Новостей.

По мнению Зотова, подобные запреты направлены не на решение проблем с безопасностью поездок в такси, так как никак не стимулируют устраиваться в эту сферу граждан России вместо мигрантов.

«В целом это не влияет на решение вопросов, а лишь повышает стоимость поездки», — подчеркнул он.

В такси, как и в других отраслях транспортной сферы, уже сегодня наблюдается кадровый дефицит, поэтому сокращение штата за счет вывода мигрантов только усугубит эту проблему. В итоге время ожидания автомобилей вырастет, как и стоимость, предупредил специалист.

Что касается вопросов безопасности, то сегодня в этом направлении уже принимаются серьезные меры, в частности действует запрет на работу в такси людям, имеющим непогашенную судимость. Кроме того, от водителей требуют хорошо знать город, иметь опыт вождения, отметил Зотов.

«Если человек выполняет все требования, какая разница, откуда он приехал? Поэтому я считаю, что если мигрант легально находится на территории Российской Федерации, если он имеет все соответствующие документы и получил право работать водителем, то никаких других запретов вводиться не должно», — заявил эксперт.

Помимо ряда требований к таксистам за обеспечение безопасности пассажиров отвечает цифровой контроль за водителями, с помощью которого отслеживаются перемещения всех машин, заявил Зотов. По его мнению, вероятность того, что поездка с мигрантом за рулем кончится плохо, не выше, чем с любым другим водителем.

Напомним, накануне губернатор Александр Беглов подписал постановление о запрете иностранным гражданам работать в такси в Санкт-Петербурге до конца 2025 года. Уточняется, что это решение власти города приняли с целью повышения качества и безопасности услуг такси, а также для создания дополнительных рабочих мест для российских граждан. Предполагается, что временное ограничение позволит оценить социально-экономические последствия запрета и принять решение о его продлении.

Кроме того, лидер партии Леонид Слуцкий сообщил «Газете.Ru» о готовности депутатов поддержать соответствующий запрет на федеральном уровне. Он уточнил, что количество ДТП с летальным исходом по вине мигрантов за прошлый год выросло на 24%. Это больше 2 тысяч аварий в крупных городах.

Ранее в Петербурге спрогнозировали 40%-ный рост цен на такси из-за запрета на работу мигрантов.