В Петербурге ожидают роста цен на такси из-за запрета на работу мигрантов

Из-за введённого в Санкт-Петербурге запрета привлекать на работу в такси мигрантов стоимость поездок в ближайшее время вырастет на 40%, считает таксист и блогер Егор Рябков. Сегодня в этой сфере 60% — это как раз приезжие на заработки иностранцы, заявил он НСН.

«Сейчас граждан России, которые работают в такси, всего 40%. Около 60% — это мигранты, чаще всего это граждане Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Если мигрантам запретить работать в такси, их станет более чем в два раза меньше. Это значит, что стоимость повысится на 30-40%», — считает Рябков.

Благодаря большому количеству автомобилей зачастую ездить на такси даже дешевле, чем в общественном транспорте. По этой причине, по словам эксперта, во многих городах страны от идеи запретить мигрантам работать в такси решили отказаться, чтобы ситуация не изменилась к худшему. Что касается Петербурга, то введённые ограничения и сокращение количества водителей жители города заметят не сразу, так как пока продолжается период отпусков, однако уже осенью цены заметно увеличатся, убеждён Рябков.

Среди россиян мало желающих работать в такси, поэтому ожидается дефицит водителей, добавил специалист. По его мнению, связано это с тем, что сегодня такая работа стала менее выгодной, чем раньше, из-за того, что агрегаторы могут самостоятельно снижать стоимость поездок.

«Водители работают на грани безубыточности. Все арендуют машины, платят комиссию, плюс бензин. В таком случае остаётся максимум четверть от того, что водитель заработал», — заключил таксист.

Напомним, накануне губернатор Александр Беглов подписал постановление о запрете иностранным гражданам работать в такси в Санкт-Петербурге до конца 2025 года. Уточняется, что это решение власти города приняли с целью повышения качества и безопасности услуг такси, а также для создания дополнительных рабочих мест для российских граждан. Предполагается, что временное ограничение позволит оценить социально-экономические последствия запрета и принять решение о его продлении.

Ранее сообщалось , что мигрантам могут запретить работать в такси по всей России.